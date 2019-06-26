كنافة بالجوز.. أسهل طريقة للتحضير
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:48 م
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مقادير كنافة بالجوز
- عجينة كنافة : 500 غراماً
- الجوز : كوب (مفروم خشن)
- ماء الورد : ملعقة كبيرة
- ماء الزهر : ملعقة كبيرة
- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة
- قطر : كوب (شيرة)
- سمن : نصف كوب
طريقة تحضير كنافة بالجوز
اخلطي الجوز مع ماء الورد وماء الزهر والسكر البودرة في طبق.
اخلطي الكنافة مع السمن المذوب جيداً ثم ضعي نصف الكمية في صينية مدهونة بالسمنة.
وزعي خليط الجوز فوق الكنافة ثم ضعي باقي كمية الكنافة فوقها.
ضعي الصينية في فرن على حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.
ازيلي الصينية من الفرن وأضيفي القطر وحبات من الجوز للتزيين وقدميها ساخنة.
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