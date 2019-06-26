ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كنافة بالجوز.. أسهل طريقة للتحضير

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:48 م
كنافة بالجوز.. أسهل طريقة للتحضير
كنافة بالجوز
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مقادير كنافة بالجوز
- عجينة كنافة : 500 غراماً 
- الجوز : كوب (مفروم خشن) 
- ماء الورد : ملعقة كبيرة 
- ماء الزهر : ملعقة كبيرة 
- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة 
- قطر : كوب (شيرة) 
- سمن : نصف كوب 

طريقة تحضير كنافة بالجوز
اخلطي الجوز مع ماء الورد وماء الزهر والسكر البودرة في طبق.
اخلطي الكنافة مع السمن المذوب جيداً ثم ضعي نصف الكمية في صينية مدهونة بالسمنة.
وزعي خليط الجوز فوق الكنافة ثم ضعي باقي كمية الكنافة فوقها.
ضعي الصينية في فرن على حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.
ازيلي الصينية من الفرن وأضيفي القطر وحبات من الجوز للتزيين وقدميها ساخنة.
Advertisements
المزيد عن: وجبة غذائية وجبة الفطار وجبة الغذاء وجبة العشاء وجبات بسيطة وجبات ماكولات ست البيت رجيم مناسب ربات البيوت انواع الاطعمة امهات الطبخ والمطبخ اكلات للاطفال اكلات شهية اطعمة بسيطة ادوات المطبخ
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو