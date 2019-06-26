"العملاق اللطيف".. القرش الحوتي يغازل السياح بشواطئ الغردقة (صور)
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:49 م
محمد طه
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رصد اليوم الأربعاء مجموعة من الغواصين بإحدى شواطئ جزر مدينة الغردقة، ظهور جديد للقرش الحوتي ويتراوح طوله بين سبعة الي ثمانية أمتار والذي يلقبونه (العملاق اللطيف).
ورصد أحمد بيجو مدرب غطس ظهور القرش الحوتي (wheal shark) تزامنًا مع وجود مجموعة من الدلافين بأحد جزر مدينة الغردقة وهو يداعب الدلافين والذي يعد من الأحداث الفريدة نظرا لنظافة البيئة البحرية.
وقال أحمد بيجو مدرب وقائد مجموعة الغطاسين التي رصدت الحدث، إن القرش الحوتي ظهر اليوم وسط مجموعة من الدلافين ويتراوح طوله بين سبعة الي ثمانية أمتار أنواع ويلقب أحدهم بالعملاق اللطيف نظرا لانه مسالم ويتردد على شواطئ البحر الأحمر، وأن غالبا في شهر سبتمبر او أكتوبر وان ظهوره اليوم يدل على أن الحياة البحرية والمائية مطمئنة ونظيفة جدا لتواجد مثل هذه الحيوانات صديقة الإنسان والمهددة بالانقراض.
وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن القرش الحوتي أكبر الأسماك حجما على الإطلاق ولكنه مسالم ويطلق عليه العملاق اللطيف وان ظهوره اليوم يدل على نظافة البيئة البحرية مشيرًا يتغذى على الهائمات البحرية وهى عبارة عن كائنات دقيقة لا تتعدى المليمترات من حيث الحجم، ولا تلعب صفوف الأسنان أي دور في نظامه الغذائي، وهو ينمو إلى أن يبلغ 50 قدما طولًا، وقد يصل وزنه إلى ٢١ طنًا، ويعتبر اكبر سمكة في العالم، ويلقب هذا القرش بالعملاق اللطيف".
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