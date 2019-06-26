أول تعليق من مدرب غينيا عقب الخسارة من نيجيريا

أكد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا على صعوبة مباراة فريقه اليوم أمام نيجيريا والتي خسرها بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة لكلا الطريفين فالشوط الأول لم يكن سهلا ولم يكن لدينا شعور أن نيجيريا ستحرز هدف".





وتابع "توقعنا أن تسير المباراة بالتعادل ولكن نيجيريا خطفت الهدف، وفي نهاية المباراة لم يكن الأمر سهل".





وواصل "التنظيم كان جيدا في المباراة، وحققنا الكثير والاستحواذ كان من الجانبين، ولكن هذه هي كرة القدم، تحتاج إلى التركيز لمدة 90 دقيقة".





وحول استبدال نابي كيتا :"كان هناك العديد من الإصابات والوضع يجبر على الاستبدال وكان هذا هو القرار الصحيح".





وأتم "مباراة اليوم صعبة والمقبلة أصعب وعلينا أن نكون مستعدون ذهنيا ونفكر فيما سنقوم به وسنقوم بإجراء بعض التتغيرات في المباراة المقبلة".