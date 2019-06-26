كورة ستار plus مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر (مصر والكونغو) yalla bein جودة متعددة بدون تقطيع Africa Cup
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:50 م
Advertisements
Advertisements
أعزاؤنا زوار الفجر الرياضي، يمكنكم مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر على تابع لايف المباراة اليوم يلا شوت kora live مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي في مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، كورة ستار لايف مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي في بث مباشر، وتنتظر الجماهير المصرية هذه المباراة حيث أنها تلعب في مجموعة المنتخب المصري، والذي سيلتقي بعدها مع منتخب الكونغو في تمام الساعة العاشرة مساء.
موعد وتوقيت مباراة أوغندا وزيمبابوي Yalla shoot بث مباشر اليوم
نتابع مباراة زيمبابوي ضد أوغندا في الجولة الثانية من كاس امم افريقيا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة، ويسعي كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز، فمنتخب زيمبابوي يأمل إلى تحقيق فوزه الاول بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الاولي، اما منتخب أوغندا فيريد تحقيق ثاني انتصاراته بعد الفوز على الكونغو واحتلال صدارة المجموعة.
تشكيل منتخب زيمبابوي الرسمي أمام أوغندا 2019
حارس المرمى: إدمور سيباندا
الدفاع: تينيج هاديبي وأليك موديمو وديفاين لونجا وتيندايي داريكوا
الوسط: مارشال مونيتسي ومارفيلوس ناكامبا وأوفيدي كارورو
الهجوم: موسونا وموشيكوي وبيليات
القنوات الناقلة لمباراة زيمبابوي وأوغندا يمكنكم مشاهدتها عبر الفجر الرياضي تغطية مباشرة
تذاع مباراة اوغندا وزيمبابوي عبر قناتي بي ان سبورت الرياضية ماكس HD1 وماكس HD 2 بتعليق المعلق عادل الخلو، كما ستنقل قناة تايم سبورت الرياضية المصرية على التردد الارضي على التلفزيون المصري الرسمي، يلا شوت مشاهدة مباراة اوغندا اليوم بدون تقطيع، بين سبورت لايف مباراة زيمبابوي اليوم.
تشكيل منتخب أوغندا ضد وزيمبابوي
حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.
خط الدفاع : موروشيد جوكو زموجامبي وأرنولد أوكوي وخالد أوتشو
خط الوسط : باتريك هنري كادو وجودفري والوسيمبي وحسن ماواندا وفاروكو ميا وعبده لومالا.
خط الهجوم : ميشيل أزيرا.
رابط قوي مشاهدة مباراة زيمبابوي وأوغندا اليوم في بث مباشر bein sports
نلتقي معكم الان في بث مباشر مع مباراة اوغندا وزيمبابوي يلا شوت، مشاهدة مباراة زيمبابوي ضد اوغندا عبر ostora live يلا شوت full hd رابط مباراة زيمبابوي اليوم كورة ستار لايف بدون تقطيع.
|مشاهدة مباراة اوغندا وزيمبابوي بث مباشر لحظة بلحظة
|مشاهدة مباريات اليوم
Advertisements
- ستار لايف| مشاهدة مباراة اوغندا وزيمبابوي بث مباشر اليوم 26-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN
- مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر اليوم 21 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا Africa Cup of Nations
- كورة ستار ABO SALAH مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر egypt Goal تابع لايف مباراة مصر yalla shoot اون لاين (جول صلاح)
- رابط ON EGYPT مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر (MoHaMeD SaLaH) تايم سبورت مباشر kora star يلا شوت كورة اون لاين Ma
- كورة لايف Bein HD1 مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر yalla shoot يلا شوت للجوال بدون تقطيع الشوط الأول (لينك سريع)
- رابط متعدد الجودات: مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر SALAH GOAL يلا شوت ماتش مصر بدون تقطيع بي ان سبورتس المفتوحة
- يلا شوت EgYpT مشاهدة مباراة اوغندا والكونغو بث مباشر (مجموعة مصر) كورة اون لاين رابط أوغندا 2019 Africa Cup of Nations
- مجموعة مصر| مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر اليوم الأربعاء 26 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا 2019 Africa Cup of Nati
- يلا شوت EGYPT Group مشاهدة مباراة زيمبابوي وأوغندا بث مباشر zimbabwe vs uganda منقولة عبر beIN SPORTS كورة لايف المفتوحة
- كورة لايف CAN مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر (مجموعة مصر) رابط Yalla Shoot مباراة اوغندا وزيمبابوي beIN MAX