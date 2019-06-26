كورة ستار plus مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر (مصر والكونغو) yalla bein جودة متعددة بدون تقطيع Africa Cup

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موعد وتوقيت مباراة أوغندا وزيمبابوي Yalla shoot بث مباشر اليوم

نتابع مباراة زيمبابوي ضد أوغندا في الجولة الثانية من كاس امم افريقيا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة، ويسعي كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز، فمنتخب زيمبابوي يأمل إلى تحقيق فوزه الاول بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الاولي، اما منتخب أوغندا فيريد تحقيق ثاني انتصاراته بعد الفوز على الكونغو واحتلال صدارة المجموعة.





تشكيل منتخب زيمبابوي الرسمي أمام أوغندا 2019

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي وأليك موديمو وديفاين لونجا وتيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي ومارفيلوس ناكامبا وأوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا وموشيكوي وبيليات





القنوات الناقلة لمباراة زيمبابوي وأوغندا يمكنكم مشاهدتها عبر الفجر الرياضي تغطية مباشرة

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تشكيل منتخب أوغندا ضد وزيمبابوي

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو زموجامبي وأرنولد أوكوي وخالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو وجودفري والوسيمبي وحسن ماواندا وفاروكو ميا وعبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.





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