تدشين برنامج رقابي لمتابعة المقاهي الشعبية بالطائف
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:49 م
الفجر السعودي
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نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، اليوم الأربعاء، حملة رقابية مكثفة على المنتزهات السياحية المستثمرة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومزاولة الأنشطة وفق التراخيص المستخرجة.
وأوضحت الأمانة أنه تم رصد العديد من المخالفات الصريحة للوائح البلدية منها عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفة النشاط، بيع مواد مجهولة المصدر، وسوء النظافة، واستخدام المعسلات والشيشة في أماكن غير مخصصة لذلك، والعديد من المخالفات النظامية التي تستوجب الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.
وبينت الأمانة أنها كثفت الرقابة البلدية على المنتزهات السياحية المستثمرة والخاصة، نظير الإقبال المتزايد عليها خلال فترة الصيف، كما خصصت برنامجًا رقابيًا لمتابعة المقاهي الشعبية وغير الشعبية، والأنشطة التي يزيد الاقبال عليها الفترة الحالية، للوقوف على مدى تطبيق اللوائح البلدية بها.
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