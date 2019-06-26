سفيرنا باليابان: مصر ستطرح على قمة الـ20 تجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:57 م
كساب احمد
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قال السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد الكثير من اللقاءات، على هامش مشاركته في القمة العشرين المنعقدة في اليابان.
وتابع سفير مصر باليابان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي سيلتقي بالرئيس الروسي والصيني ورئيس وزراء اليابان ورئيس وزراء إيطاليا، لمناقشة وضع الاقتصاد العالمي، والأولويات الإفريقية والتعاون الثنائي مع مصر.
ولفت إلى أن مصر ستطرح على الدول المشاركة في قمة الـ20، تجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي خلال الـ5 أعوام الأخيرة، وما حققته من نقل التجربة اليابانية في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على نقل تجربتها الناجحة إلى الدول الإفريقية، والعديد من دول العالم.
وتابع سفير مصر باليابان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي سيلتقي بالرئيس الروسي والصيني ورئيس وزراء اليابان ورئيس وزراء إيطاليا، لمناقشة وضع الاقتصاد العالمي، والأولويات الإفريقية والتعاون الثنائي مع مصر.
ولفت إلى أن مصر ستطرح على الدول المشاركة في قمة الـ20، تجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي خلال الـ5 أعوام الأخيرة، وما حققته من نقل التجربة اليابانية في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على نقل تجربتها الناجحة إلى الدول الإفريقية، والعديد من دول العالم.
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