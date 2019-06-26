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سفير طوكيو بالقاهرة: الاستثمارات اليابانية في مصر زادت بنسبة 75%

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:55 م
سفير طوكيو بالقاهرة: الاستثمارات اليابانية في مصر زادت بنسبة 75%
ماساكى نوكى
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أمنية فوزي
 
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وجه ماساكى نوكى سفير اليابان في مصر، التهنئة لمصر بمناسبة استضافتها لكأس الأمم الإفريقية، متمنيًا فوز المنتخب المصري بالكأس.

وأضاف "نوكي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك علاقات تاريخية قوية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني يعملان على تقوية العلاقات في المجال الاقتصادي والأمني.

وأوضح أنه بفضل الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني ارتقت العلاقات لمستوي أعلى من التقدم والرقي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات اليابانية في مصر تنمو بشكل كبير، حيث أنه زادت مؤخرًا بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي.

وتابع "نوكي": "رئيس منظمة التجارة اليابانية أكد أن مصر تغيرت للأفضل، كما أن الرئيس السيسي عبر أكثر من مرة عن ترحيبه بالاستثمار الياباني".
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