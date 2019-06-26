بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة المتألق
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:48 م
عمر عبدالعزيز
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يسعى نادي بايرن ميونيخ الألماني، لتدعيم خط وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Kicker" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع جناح برشلونة، الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يقدم مستويات طيبة للغاية مع البارسا.
ومنذ شهر مارس الماضي كان هناك لقاء بين وكيل اعمال الفرنسي وادارة النادي الالماني، والان بايرن يضغط اكثر من اجل الحصول على ديمبيلي بعد فشل عمليتي سباستيان رودري لاعب أتلتيكو مدريد وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي.
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