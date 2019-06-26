بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة المتألق

يسعى نادي بايرن ميونيخ الألماني، لتدعيم خط وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Kicker" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع جناح برشلونة، الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يقدم مستويات طيبة للغاية مع البارسا. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Kicker" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع جناح برشلونة، الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يقدم مستويات طيبة للغاية مع البارسا.



