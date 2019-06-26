باراك يعلن عودته للحياة السياسية في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عودته للحياة السياسية وتشكيل حزب سياسي لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية منتصف سبتمبر المقبل.





وقال باراك في مؤتمر صحافي عقده وسط عدد من أنصاره: "دفعتني خطورة الظروف إلى اللحظة التي لا يوجد فيها خيار سوى تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات".





وأضاف "قررنا إنشاء حزب سياسي وسنعمل على إنهاء حكومة نتانياهو الذي رأيته في لحظات جيدة وسيئة، ووصل إلى نهاية طريقه، وحتى أقرب مساعديه، بمن فيهم زملائه في الحزب يعرفون ذلك".





وترأس باراك، الحكومة الإسرائيلية من العام 1999 وحتى العام 2001، فضلاً عن شغله حقيبة وزارة الدفاع خلال الفترة ذاتها، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن اعتزال الحياة السياسية في إسرائيل نهاية العام 2012.





ويسعى باراك لتوحيد أحزاب اليسار والوسط في إسرائيل، واختطاف عدد من الأصوات اليمينية في إسرائيل، من أجل إسقاط نتانياهو، فيما لم تتضح بعد ملامح التحالفات التي سيشكها باراك.



