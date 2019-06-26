رئيس "الأعمال المصري الياباني": الاقتصاد تطور بشكل كبير خلال فترة رئاسة السيسي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:49 م
أمنية فوزي
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قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن الاقتصاد المصري تطور بشكل كبير خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات قومية كبيرة.
وأشار "العربي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه يجب نقل تجربة مصر إلى كل الدول النامية لتحسين اقتصادها وموقفها المالي، وأنه سيكون هذا محور أساسي في قمة مجموعة العشرين، معلقًا: "تجربة مصر حية وواقعية".
وأضاف أن هناك مشروعات واستثمارات كثيرة بين مصر واليابان، حيث يوجد أكثر من 55 شركة يابانية تضخ استثمارات في مصر، وجار العمل على زيادتها، لافتًا إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين الاقتصادية يؤكد أن مصر بها اقتصاد قوي، وأصبحت نموذجًا يحتذى به.
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