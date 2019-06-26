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رضوى الشربيني تدعم المنتخب الوطني بإطلالة جديدة (صور)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:46 م
رضوى الشربيني تدعم المنتخب الوطني بإطلالة جديدة (صور)
رضوى الشربيني
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شيماء عطية
 
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حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على إظهار دعمها للمنتخب الوطني في بطولة امّم أفريقيا ٢٠١٩.
ونشرت "رضوى" صور جديدة لها وهي ترتدي تيشيرت المنتخب.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره من دولة الكونغو الديموقرطية في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩.

رضوى الشربيني تدعم المنتخب الوطني بإطلالة جديدة (صور)
رضوى الشربيني تدعم المنتخب الوطني بإطلالة جديدة (صور)
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