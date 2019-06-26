رضوى الشربيني تدعم المنتخب الوطني بإطلالة جديدة (صور)

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على إظهار دعمها للمنتخب الوطني في بطولة امّم أفريقيا ٢٠١٩.

ونشرت "رضوى" صور جديدة لها وهي ترتدي تيشيرت المنتخب.





ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره من دولة الكونغو الديموقرطية في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩.



