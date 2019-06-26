تعليق ناري من مارسيلو حول استبعاده من كوبا أمريكا

علق النجم الدولي البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني، على عدم استدعائه للمشاركة مع منتخب السيليساو في بطولة كوبا أمريكا 2019.



وقال مارسيلو خلال تصريحات صحفية: " وقال مارسيلو خلال تصريحات صحفية: "





وأضاف اللاعب: "لكنني سأصبر، أعمل كل يوم للعودة إلى منتخبي الوطني، ولن أستسلم أبدًا، سأشجع الفريق كمشجع الآن".

غيابي عن المشاركة في كوبا أمريكا ؟ الأمر بسيط للغاية، المدرب تيتي لم يتصل بي، لهذا أنا الآن في إجازة".