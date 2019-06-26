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تعليق ناري من مارسيلو حول استبعاده من كوبا أمريكا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:38 م
تعليق ناري من مارسيلو حول استبعاده من كوبا أمريكا
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عمر عبدالعزيز
 
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علق النجم الدولي البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني، على عدم استدعائه للمشاركة مع منتخب السيليساو في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال مارسيلو خلال تصريحات صحفية: "غيابي عن المشاركة في كوبا أمريكا ؟ الأمر بسيط للغاية، المدرب تيتي لم يتصل بي، لهذا أنا الآن في إجازة". 

وأضاف اللاعب: "لكنني سأصبر، أعمل كل يوم للعودة إلى منتخبي الوطني، ولن أستسلم أبدًا، سأشجع الفريق كمشجع الآن".
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