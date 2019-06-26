كورة لايف CAN مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر (مجموعة مصر) رابط Yalla Shoot مباراة اوغندا وزيمبابوي beIN MAX
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:38 م
Advertisements
Advertisements
بث مباشر أوغندا وزيمبابوي kora live 26-6-2019 في كاس امم أمم أفريقيا 2019، يلتقي الفريقين في مجموعة منتخب مصر kora star الذي سيواجه بدوره منتخب الكونغو في نفس اليوم، وتتجه أنظار المصريين لمتابعة مواجهة أوغندا وزيمبابوي في بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي وقع فيها المنتخبان برفقة كلا من مصر والكونغو الديمقراطية، يلا شوت بث مباشر مباراة أوغندا وزيمبابوي لايف بين سبورت beIN MAX .
موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين كورة لايف CAN
تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل تنقل المباراة على قناة تايم سبورت الرياضية فيها ترددها الأرضي فقط، بالإضافة على عرض المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وسقوم بالتعليق على المباراة المعلق عادل خلو.
تشكيل زيمبابوي أمام أوغندا:
حارس المرمى: إدمور سيباندا
الدفاع: تينيج هاديبي وأليك موديمو وديفاين لونجا وتيندايي داريكوا
الوسط: مارشال مونيتسي ومارفيلوس ناكامبا وأوفيدي كارورو
الهجوم: موسونا وموشيكوي وبيليات
تشكيل أوغندا أمام زيمبابوي :
حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.
خط الدفاع : موروشيد جوكو زموجامبي وأرنولد أوكوي وخالد أوتشو
خط الوسط : باتريك هنري كادو وجودفري والوسيمبي وحسن ماواندا وفاروكو ميا وعبده لومالا.
خط الهجوم : ميشيل أزيرا.
يلا شوت Group egypt مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر رابط yalla shoot
kora star مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر عبر kora live بدون تقطيع can 2019 يلا شوت مشاهدة مباراة اوغندا اليوم، ويلعب منتخبنا المصري في نفس المجموعة مع منتخب الكونغو الديمقراطية، ويدخل الفراعنة المباراة من أجل حصد النقاط الثلاثة، يلا لايف مشاهدة مباراة زيمبابوي واوغندا كورة لايف HD.
|مشاهدة مباراة اوغندا وزيمبابوي بث مباشر لحظة بلحظة
|مشاهدة مباريات اليوم
Advertisements
المزيد عن: منتخب الكونغو الديمقراطية مصر والكونغو الديمقراطية مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر مباراة اوغندا وزيمبابوي اوفيدي
- ستار لايف| مشاهدة مباراة اوغندا وزيمبابوي بث مباشر اليوم 26-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN
- مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر اليوم 21 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا Africa Cup of Nations
- رابط ON EGYPT مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر (MoHaMeD SaLaH) تايم سبورت مباشر kora star يلا شوت كورة اون لاين Ma
- مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر (تغطية مباشرة) egypt vs zimbabwe متعدد الجودات
- كورة لايف Bein HD1 مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر yalla shoot يلا شوت للجوال بدون تقطيع الشوط الأول (لينك سريع)
- KOOORA GOAL مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر KOORA LIVE كول كورة مباراة مصر بدون تقطيع رابط يوتيوب سريع مباشر
- CAN 2019.. بث مباشر مباراة أوغندا والكونغو مشاهدة رابط كورة لايف kora star تابع الاسطورة
- بث الأسطورة OSTORA مشاهدة مباراة وتونس وانجولا بث مباشر Tunisie et Angola يلا شوت Tunis TV رابط مباراة تونس بدوت تقطيع
- مجموعة مصر| مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر اليوم الأربعاء 26 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا 2019 Africa Cup of Nati
- يلا شوت EGYPT Group مشاهدة مباراة زيمبابوي وأوغندا بث مباشر zimbabwe vs uganda منقولة عبر beIN SPORTS كورة لايف المفتوحة