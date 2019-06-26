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كيتا يقترب من الانضمام للأهلي بالصيف

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:36 م
كيتا يقترب من الانضمام للأهلي بالصيف
كريم كيتا ولاسارتي
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محمد الصو
 
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من الإعلان عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد.


وتواجد كريم كيتا والمحترف داخل صفوف الدوري التايلاندي، داخل أروقة التتش بالجزيرة وعقد جلسة مع الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للاتفاق حول ارتدائه قميص الفريق الأحمر بالموسم المقبل.


ويعد كيتا، أحد أهداف لاسارتي المدير الفني، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد خاصة وأن الفريق يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الجديدة.


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المزيد عن: مران الاهلي كريم كيتا ولاسارتي صفقات الاهلي
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