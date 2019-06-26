الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ 145 طالبًا في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ 145 بلاغًا لحالات مرضية، خلال سابع أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.





وأضاف مجاهد أنه تم إسعاف 95 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 50 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية.



