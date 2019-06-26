سفير مصر باليابان: هذه المكاسب متوقعة من مشاركة "السيسي" في قمة الـ20

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قال السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الـ20 المنعقدة باليابان، تكتسب أهمية شديدة، لأن هذه القمة معنية بالدرجة الأولى بالأحوال الاقتصادية، والمسار المالي، والحالة التي يعاني منها العالم حاليًا من نزاعات تجارية، وخلافه.



وتابع سفير مصر باليابان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر تشارك في قمة الـ20 بصفتها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، لافتَا إلى أن الرئيس سيُطلع قادة قمة الـ20 على تطلعات أبناء القارة السمراء، وسيطالب بتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو القارة الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن قمة الـ20 ستناقش مسارات الاقتصاد العالمي، في ظل وجود الكثير من التحديات العالمية التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، مشيرًا إلى أن القارة السمراء جذبت 3% فقط من الاستثمارات العالمية العام الماضي، وسيتم مناقشة جذب المزيد من الإستثمارات للقارة خلال مشاركة الرئيس السيسي بالقمة.

