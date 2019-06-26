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نيللي كريم تفاجئ جمهورها بإطلالتها بـ"مايوه" (صورة)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:35 م
نيللي كريم تفاجئ جمهورها بإطلالتها بـمايوه (صورة)
نيللي كريم
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها عبر موعق تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام""، بصورة لها أثناء قضائها الإجازة الصيفية على شواطئ الجونة.

وشاركت جمهورها بصورة لها بالمايوه من خلال رحلتها البحرية بالجونة ، وظرت الصورة بدون اي تاثير للمياه علي نضارة بشرتها الطبيعية بدون ماكياج.

ولاقت الصورة اعجابا كبيرا من متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان احدث اعمال نيللي كريم مسلسل اختفاء ، الذي عرض بشهر رمضان من العام الماضي 2018. ولم تشارك في مارثون الدراما الرمضانية لهذا العام 2019 ، وتنتظر نيللي عرض احدث اعمالها الفنية لهذا العام بفيلم الفيل الازرق ،وتشارك بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز،وهند صبري، وخالد الصاوي ، من اخراج مروان حامد، وتاليف احمد مراد.
نيللي كريم تفاجئ جمهورها بإطلالتها بـ"مايوه" (صورة)
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