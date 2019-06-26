إطلاق عدة مشاريع عملاقة بحفر الباطن بتكلفة تتخطى المليار

تشهد محافظة حفر الباطن، اليوم الاربعاء، إطلاق عدد من المشاريع التنموية العملاقة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية والمياه والكهرباء، ومنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة.

وتأتي المشروعات برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية وذلك في إطار الاهتمام المتواصل والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الحكيمة للمواطن والتي من شأنها دعم الحراك التنموي والاقتصادي بالمحافظة.

ويأتي تدشين مشروع منفذ الرقعي، الذي تحتضنه مدينة الرقعي، بتكلفة مليار و600 مليون ريال، في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة العربية السعودية، قرب من نقطة التقاء حدود المملكة العربية السعودية مع كل من حدود دولة الكويت والجمهورية العراقية، على بعد 100 كيلومتر من محافظة حفر الباطن.

وتشير إحصائيات الجمارك إلى أن متوسط كثافة السيارات المتوقعة باليوم الواحد بالمنفذ للسيارات الصغيرة القادمة والمغادرة بلغت 22226 سيارة ركاب، ومتوسط كثافة الشاحنات القادمة والمغادرة بلغت 14222 شاحنة.

وأنشئ المشروع على مساحة كلية 6.165.456 (ستة ملايين و مائة و خمس وستون ألف وأربعمائة وست وخمسون متر مربع، بحيث تقسم المساحة إلى المنطقة الإدارية والساحات الجمركية بمساحة تقديرية مليون وثلاثمائة وثلاث وثلاثون ألفا ومائتين وخمسة متر مربع، و المنطقة السكنية بمساحة تقديرية اربعة ملايين و ثمانمائة واثنى عشر الفا وستمائة وواحد وخمسون متر مربع ، ومحطة الكهرباء بمساحة تسعة عشر ألفا وستمائة متر مربع.

ويتكون مشروع منفذ الرقعي الجديد من منطقتين إدارية وسكنية بحيث تتكون المنطقة الإدارية من عدد 16 مبنى إداري للدوائر الحكومية و منها ” المباحث العامة – الاستخبارات – مكافحة المخدرات – مركز الرقعي – إدارة الجوازات – إدارة الجمارك – الدفاع المدني – البنك – وغيرها من الإدارات “.

كما تحتوي المنطقة السكنية على العديد من الوحدات السكنية المختلفة تتكون من 240 وحدة سكنية للعائلات العاملين بالمنفذ ، و80 وحدة سكنية للعائلات غير العاملين بالمنفذ ، و مجمع سكني متكامل الخدمات لمقاول الصيانة ، ووحدات لإسكان العزاب العاملين بالمنفذ، وكذلك غير العاملين بالمنفذ.

وروعي في تصميم المشروع أحدث معايير الجودة و كامل الخدمات حيث تم انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربية خاصة بالمشروع بقدرة 50 ميجاوات ، ومحطة تحلية للمياه للمنطقة الإدارية بقدرة إنتاجية 630 متر مكعب يوميآ ، وإنشاء محطة تحلية للمياه للمنطقة السكنية بقدرة إنتاجية 630 متر مكعب يوميا.

وزودت الساحات والمباني الادارية بكافة الانظمة المتقدمة للبيانات و المراقبة ، وشبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي وكذلك الري لكافة المشروع، وبشبكة إطفاء الحريق متنوعة تشمل ” نظام المياه – الطفايات – غاز FM200 “.

ومن بين المشروعات التي سيتم تدشينها مشاريع الجامعة التي تخدم مسيرة التعليم وتحقق رغبات الطلاب في المحافظة حيث تبلغ تكلفة المشاريع 138000000 ريال.

وتشمل مشروع مبنى الفصول الدراسية بنين بمبلغ 35 مليون ريال ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار بمساحة إجمالية تبلغ 10000 متر مربع ويسع لعدد 1750 طالب، ومشروع مبنى الفصول الدراسية للبنات بمبلغ 35 مليون ريال ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار وبمساحة أجمالية تبلغ 10000 متر مربع ويسع لعدد 1750 طالبة.

ومشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية بمبلغ 47 مليون ريال ويتكون المبنى من أربعة أدوار وبمساحة اجمالية تبلغ 13300 متر مربع ويسع لعدد 3000 طالب وطالبة. ومشروع ترميم وإصلاح الصالة الرياضية والملعب في الجامعة والذي يشمل ملعب لكرة القدم بمساحة 7000 متر مربع وتشتمل على مضمار للجري بعرض 3 أمتار حول الملعب وطبقا لمواصفات الفيفا في أرضيات الملعب، بمبلغ إجمالي مليون ريال.

ومشروع التطوير الشامل لموقع الحرم الجامعي والبنية التحتية لجامعة حفر الباطن ويشمل تطوير الحرم الجامعي والبالغ مساحته حوالي 8 مليون متر مربع من طرق وصرف صحي ومياه وتصريف مياه الأمطار وشبكة الكهرباء والاتصالات ونظام مكافحة الحريق وشبكة مياه الري إضافة إلى محطة تحلية مركزية للمياه ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليون ريال.