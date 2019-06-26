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جلسة خاصة بين مارتن لاسارتي ورمضان صبحي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:30 م
جلسة خاصة بين مارتن لاسارتي ورمضان صبحي
رمضان صبحي ومارتن لاسارتي
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علي نبوي
 
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عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستمرت الجلسة التي عقدها لاسارتي مع رمضان لمدة 10 دقائق حرص خلالها معرفة مدى رغبته في البقاء بالأهلي، وأخر تطورات المفاوضات مع النادي الإنجليزي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الشهر الجاري، حيث يتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع نادي هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لتجديد إعارة اللاعب أو الحصول على خدماته بشكل نهائي.

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المزيد عن: مران الاهلي رمضان صبحي ومارتن لاسارتي النادي الاهلي
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