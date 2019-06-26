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شاشات عرض لطلاب جامعة المنصورة لمتابعة مباريات البطولة الأفريقية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:32 م
شاشات عرض لطلاب جامعة المنصورة لمتابعة مباريات البطولة الأفريقية
أمم أفريقيا
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محمد كشك
 
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أنهت جامعة المنصورة تركيب شاشات عرض لاذاعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية وكذلك تخصيص عدة أماكن للمشاهدة المجانية طوال أيام البطولة، والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقام نادى الوافدين بتركيب شاشة عملاقة أمام مجمع حمامات السباحة لعرض جميع مباريات الفرق المشاركة بالبطولة حيث يدرس بالجامعة 33 جنسية عربية وأفريقية وأسيوية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لكى يتمكن الطلاب الوافدين من متابعة كافة المباريات ومتابعة منافسات منتخباتهم خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية
كما كما قام نادى النيل بالجامعة بتوفير شاشة لاذاعة المباريات للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين
وفى نادى أعضاء هيئة التدريس تم تجهيز مكان مخصص لتشجيع المنتخب الوطنى ولمشاهدة المباريات الخاصة بالمنتخبات العربية والأفريقية.
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