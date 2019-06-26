ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حلمي النمنم: الإخوان بارعين في حرب الشائعات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:31 م
حلمي النمنم: الإخوان بارعين في حرب الشائعات
حلمي النمنم
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن هدف ومنهج جماعة الإخوان اختراق جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا المنهج بدأ منذ تأسيس الجماعة، وفي السنوات الأخيرة توسع هذا الهدف.

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن الإخوان نجحوا في نهاية الثمانينيات في اختراق عدد من التيارات الإسلامية.

وتوقع وزير الثقافة السابق، أن يحدث عمليات اغتيالات الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، متابعًا: "الإخوان بارعين في حرب الشائعات".
Advertisements
المزيد عن: صدي البلد حلمي النمنم توك شو اخبارمصر أخوان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
0
x
19:00
0
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو