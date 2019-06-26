حلمي النمنم: الإخوان بارعين في حرب الشائعات
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:31 م
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن هدف ومنهج جماعة الإخوان اختراق جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا المنهج بدأ منذ تأسيس الجماعة، وفي السنوات الأخيرة توسع هذا الهدف.
وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن الإخوان نجحوا في نهاية الثمانينيات في اختراق عدد من التيارات الإسلامية.
وتوقع وزير الثقافة السابق، أن يحدث عمليات اغتيالات الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، متابعًا: "الإخوان بارعين في حرب الشائعات".
وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن الإخوان نجحوا في نهاية الثمانينيات في اختراق عدد من التيارات الإسلامية.
وتوقع وزير الثقافة السابق، أن يحدث عمليات اغتيالات الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، متابعًا: "الإخوان بارعين في حرب الشائعات".
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