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موجة حارة تضرب أوروبا لمدة أسبوع.. درجة الحرارة 40

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:32 م
موجة حارة تضرب أوروبا لمدة أسبوع.. درجة الحرارة 40
موجة حارة
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أمنية فوزي
 
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حذر خبراء الأرصاد الجوية في جميع أنحاء أوروبا، من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في موجة حارة تستمر لمدة أسبوع.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، أن الموجة الحارة ستضرب أوروبا بداية من الخميس، وتؤثر على كل من أسبانيا، فرنسا، وبلجيكا.
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