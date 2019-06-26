تعرف علي أعلي خمس قطاعات من حيث أحجام التداول بالبورصة اليوم





تصدر قطاع " الإتصالات " ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، بختام جلسة اليوم ، الأثنين ، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 136 مليون ورقة بقيمة 210,5 مليون جنيه، وجاء قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ.43.4 مليون ورقة بقيمة 198,11 مليون جنيه.





فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 39.5 مليون ورقة بقيمة 187,2 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بحجم تداول 22 مليون ورقة بقيمة 131,7 مليون جنيه.





وفى المركز الخامس قطاع منتجات منزلية وشخصية بحجم تداول بلغ 8.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 45,13 مليون جنيه



