صديقة الأمير هاري ترتدي نقابا أثناء عطلة في السعودية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:23 م
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ارتدت صديقة للأمير هاري النقاب خلال عطلة لها في السعودية لدعم النساء في المملكة.
ووفق صحيفة Daily Mail البريطانية، فقد تعرضت المغنية البريطانية جوس ستون، صديقة الأمير هاري، لانتقادات بسبب دفاعها عن النقاب.
إذ نشرت الفتاة البالغة من العمر 32 عاماً صورة لنفسها وهي ترتدي نقاباً وردياً أثناء جولتها في المملكة العربية السعودية.
وكتبت: «النساء هنا قويات ويمارسن حرية الاختيار، ويرتدين ويفعلن ما يردنه».
وقالت إنها تعلمت كيف ترتدي النقاب وتحافظ عليه من الانفلات من على رأسها.
وأضافت الشابة التي زارت دولاً عربية أخرى سابقاً مثل مصر والسودان وسوريا وغيرها، بالقول: «أحب الثقافات المختلفة التي تتاح لنا الفرصة للالتقاء بها وأن نصبح جزءاً منها، حتى لو كانت لحظة صغيرة واحدة فقط فذلك يعني الكثير».
لكن الصحيفة البريطانية قالت إن متابعيها انهالوا عليها بالانتقادات، وعلّق أحدهم غاضباً: «النقاب ليس رمزاً لامرأة حرة وقوية، بل رمز للقمع. ويصوره الغربيون التقدميون الليبراليون والحركات النسوية بهتاناً على أنه شيء يعبر عن الجمال والقوة».
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