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ربيع الأسمر يحتفل بـ"شمس الهيبة" وتخطيها المليون مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:21 م
ربيع الأسمر يحتفل بـشمس الهيبة وتخطيها المليون مشاهدة (فيديو)
ربيع الأسمر
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أحمد رمضان متولي
 
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وسط حشد من الوجوه الفنية والإعلامية، وبرعاية ودعم شركة ستار الأرز للإنتاج والتوزيع الفني لصاحبها السيد وليد مراد، إحتفل النجم ربيع الأسمر بإطلاق أغنية وفيديو كليب "شمس الهيبة"، وذلك في مطعم Jardin D’amour في عاليه.

 

الاحتفال الحاشد الذي جمع محبي الأسمر وأصدقاءه، إنطلق مع كلمة افتتاحية للإعلامية القديرة هلا المر نوّهت خلالها بالعمل الجديد وأثنت على شخصية الفنان البقاعي الزاخمة بالنخوة والشهامة والوفاء، إلى جانب فرادته وتميّز اختياراته الفنية. بدوره، شكر الأسمر مدعويه من زملائه الفنانين وضيوفه الإعلاميين مشدداً على أهمية الإعلام ودوره الفعّال في إيصال الأعمال الفنية، ومنوهاً بفريق عمل أغنية "شمس الهيبة" الشاعر جورج أبو حيدر، الملحن وسيم بستاني، الموزّع الموسيقي مأمون شمدين، ستوديو هشام بندقجي، والمخرج بلال زيبارة.

 

وقد أدّى الأسمر أغنيته الجديدة وسط تصفيق حار من الحضور، ثم تمّ عرض الفيديو كليب، قبل أن يصار إلى تقديم عدد من الدروع التكريمية بإسم شركة ستار الأرز لنجم الحفل وفريق العمل وصاحب مطعم Jardin D’amour السيد فراس مطر، في حين استكملت السهرة مع الأجواء الرائعة وذلك من خلال مشاركة عدد من النجوم الحاضرين بتقديم باقات من أجمل الأغنيات.

 

وعلى صعيد متصل، تحظى أغنية "شمس الهيبة" بردود أفعال رائعة من قبل الجمهور، وقد تخطى عدد مشاهدات الكليب على صفحة ربيع الأسمر الخاصة على موقع يوتيوب المليون مشاهدة.

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