تداولات البورصة تسجل قيم بمليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء









سجلت البورصة اليوم أحجام تداول على الأسهم اليوم الأربعاء ، بنحو 273.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 163 شركة، ارتفعت منهم أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة ، وهوت 17شركة، وإستقرت مستويات40 شركة.





وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بقيمة 2.2 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بقيمة 1.1 مليار جنيه ، بينما سجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 58,9 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم.





من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدعومة بمشتريات الأجانب والتي بلغت 557 مليون جنيه ، وذلك بالتزامن مع إرتفاع قيم التداولات لتصل الي مليار جنيه .





وربح رأس المال السوقى نحو 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.4 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 14,006.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 601.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1,534.43 نقط



