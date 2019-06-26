ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تداولات البورصة تسجل قيم بمليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:16 م
تداولات البورصة تسجل قيم بمليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء
تداولات البورصة المصرية
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements


سجلت البورصة اليوم أحجام تداول على الأسهم اليوم الأربعاء ، بنحو 273.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 163 شركة، ارتفعت منهم أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة ، وهوت 17شركة،  وإستقرت مستويات40 شركة.

وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بقيمة 2.2 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون  تداولات بقيمة  1.1 مليار جنيه ، بينما سجل سوق خارج المقصورة  تداولات بـ 58,9  مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم.

من جانبه ، إختتمت  البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدعومة بمشتريات الأجانب والتي بلغت 557 مليون جنيه ، وذلك بالتزامن مع إرتفاع قيم التداولات لتصل الي مليار جنيه . 

 وربح  رأس المال السوقى نحو  8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.4  مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 14,006.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 601.8  نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1,534.43  نقط

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو