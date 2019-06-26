تداولات البورصة تسجل قيم بمليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:16 م
نيفين سمير
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سجلت البورصة اليوم أحجام تداول على الأسهم اليوم الأربعاء ، بنحو 273.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 163 شركة، ارتفعت منهم أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة ، وهوت 17شركة، وإستقرت مستويات40 شركة.
وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بقيمة 2.2 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بقيمة 1.1 مليار جنيه ، بينما سجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 58,9 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم.
من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدعومة بمشتريات الأجانب والتي بلغت 557 مليون جنيه ، وذلك بالتزامن مع إرتفاع قيم التداولات لتصل الي مليار جنيه .
وربح رأس المال السوقى نحو 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.4 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 14,006.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 601.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1,534.43 نقط
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