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مهاجم ريال مدريد يقترب من الإنتقال إلى ريال سوسييداد

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:06 م
مهاجم ريال مدريد يقترب من الإنتقال إلى ريال سوسييداد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المستقبل القادم للاعب ريال مدريد الإسباني المعار بورخا مايورال، لاعب فريق ليفانتي، بعد انتهاء فترة الإعارة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Noticias de Guipúzcoa" الباسكية، فإن بورخا مايورال قريب جداً من الإنتقال لفريق ريال سوسييداد خلال الصيف الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق مع اللاعب تم، وتبقى موافقة ريال مدريد على إنهاء الصفقة مًُقابل أقل من 20 مليون يورو.

مايورال كان قد صرح يوم أمس: "اريد ان انتقل الى فريقي الجديد بعد نهاية اليورو لألعب معهم في التحضيرات. تحدثت مع مسؤولي ريال مدريد وأخبرتهم برغبتي".
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