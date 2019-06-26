"طرح البحر" أول أوبرا عربية للمصري منير الوسيمي على دار الأوبرا السلطانية فبراير 2020 (صور)

أعلن الدكتور عصام الملاح مستشار مجلس الإدارة للبرامج والفعاليات بدار الأوبرا السلطانية مسقط بسلطنة عمان، بأنه سيتم تقديم أوبرا “طرح البحر” باللهجة المصرية في الموسم الجديد للأوبرا 2019/2020، كما ستشارك “الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية” لأول مرة في مصاحبة كاملة لأوبرا طرح البحر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم منذ أيام لصاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد عضو مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط، بحضور: أمبيرتو فاني مدير عام دار الأوبرا السلطانية مسقط ومدير الإدارة الفنية، والدكتور ناصر الطائي مدير إدارة المركز الثقافي مستشار مجلس الإدارة تحدث الجميع عن تفاصيل الموسم الجديد والذي يبدأ من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر ابريل من العام القادم.

وتفخر ادارة دار الاوبرا السلطانية مسقط بإنتاج العرض العالمي الاول لأوبرا طرح البحر وهي أول أوبرا عربية يتم تلحينها وتوزيعها كليا بإبداع الفنان المصري منير الوسيمي وهي مكتوبة بالكامل بلغة سهلة ليفهمها المواطن العربي البسيط.

اوبرا "طرح البحر" هي اوبرا عربية من تأليف الموسيقار منير الوسيمي وهو النقيب الأسبق للموسيقيين المصريين وأستاذ غير متفرغ للمسرح الغنائي بجامعة الإسكندرية وقائد أوركسترا فرقة رضا سابقاً، وقد قام بعمل التوزيع الموسيقى للعديد من الملحنين من جيله وكذلك للموسيقار الكبير سيد مكاوي والحاصل على العديد من الجوائز وهذا هو العرض العالمي الاول لها والمقرر له يومي الخميس والجمعة 20-21 فبراير 2020 الساعة السابعة مساء.

وتضم أوبرا طرح البحر مواهب شابة تتناول الحياة في مجتمع الصيادين العرب في قالب فني يجمع بين القصة والاغاني والباليه يعكس لوحات موسيقية رائعة وتكتمل تلك اللوحات بمصاحبة الاوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية بالنغم الشادي للأغنيات الفردية والمقطوعات الكورالية، كما يتميز العرض بالإخراج الاوبرالي باستخدام العناصر الحديثة في الاضاءة والجرافيكس والديكور والملابس.

العرض من انتاج دار الاوبرا السلطانية مسقط ، وكتب الأغاني له الشاعر أحمد حداد، وصممت الملابس المهندسة أسماء عبد الشافي ، وقيادة الأوركسترا والكورال ستكون للدكتور أسامة على ، ومن المقرر اقامة محاضرة خاصة قبل العرض بساعة للحديث عن فن الاوبرا وحول اوبرا طرح البحر.

ولقد عاد من سلطنة عمان الموسيقار منير الوسيمي بصحبة : المخرج الكبير دكتور عبد الله سعد ودكتور عمرو عبد الله المشرف العام على اعمال الديكور والاضاءة والجرافيكس بعد ان عاينوا دار الاوبرا واكتشفوا ما فيها من امكانات عظيمة خاصة بعد اجتماعهم مع مجموعة التقنيين بالدار وذلك تمهيدا لإجراء البروفات اللازمة على مسرح الدار بمسقط وبعد الاتفاق النهائي صدر كتيب خاص ببرنامج عروض الموسم الجديد متضمنا نبذة عن اوبرا طرح البحر ومواعيد عرضها.

وقد صرح الموسيقار منير الوسيمي : انه قد زار دول كثيرة وعاين بها مسارح متطورة لكنه لم يرى دار اوبرا مثل اوبرا مسقط حيث تعتبر هي احدث دور العرض التي رآها حتى الان واكثرها امكانات حديثة.

الجدير بالذكر ان دار الاوبرا السلطانية مسقط هي أول دار أوبرا في منطقة الخليج العربي , حيث أمر السلطان قابوس سلطان سلطنة عُمان ببنائها على شاطئ القرم بمحافظة مسقط بتكلفة 240 مليون دولار، و افتتحت في 12 أكتوبر 2011م .

وتعتبر هي أول دار اوبرا تستخدم تقنيات عرض الوسائط المتعددة عن طريق شاشات تفاعلية في المقاعد كما تم استخدام احدث تقنيات الصوت والإضاءة في المسرح الكبير للدار.