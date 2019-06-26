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المملكة وكوريا توقعان برنامج إستراتيجية الملكية الفكرية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:07 م
المملكة وكوريا توقعان برنامج إستراتيجية الملكية الفكرية
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الفجر السعودي
 
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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وفخامة رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن, جرى التوقيع اليوم على برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري، في العاصمة الكورية سيؤول.


ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا التي تشمل مجموعة من الاتفاقيات للمجالات الحيوية ومنها الملكية الفكرية، وفي إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.


وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم في بيان صحفي: إن البرنامج يهدف إلى إعداد إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية تتضمن خطة رئيسة وخطة تنفيذية خمسية، حيث تشتمل الخطة الرئيسة على تحليل شامل لبيئة الملكية الفكرية في المملكة ورؤيتها وأهدافها للسنوات الخمس المقبلة، وتشتمل الخطة التنفيذية على خطط عمل تفصيلية وأهداف ومؤشرات أداء رئيسية لتنفيذ خطط العمل.

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