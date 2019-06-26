%49 حدا أقصى لملكية المستثمرين الأجانب بالشركات المدرجة في السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء، عن قواعد للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة.





ونصت التعليمات، وفقا لبيان نشر اليوم على موقع الهيئة، "لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".





وأوضح بيان الهيئة، أنه لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ التملك.





وذكرت الهيئة أن التعليمات الجديدة لا تنطبق على مواطني مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن التعليمات تعتبر نافذة من تاريخ نشرها.



