" مصر للاسمنت - قنا" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم الأربعاء





تصدر سهم شركة " مصر للاسمنت - قنا" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً فى ختام تداولات اليوم "الأربعاء "، بنسبة بلغت 5.7% محققاً 8.5 جنيه ، ثم " بنك البركة مصر " بنسبة بلغت 3.3% مغلقاً 12.2جنيه.





من جانبه ، إحتلت شركة " الدلتا للسكر " المرتبة الثالثة بنسبة 2.9% محققاً 11.8 جنيه ، ثم سهم " المجموعه المصريه العقاريه " بنسبة 2.8% محققاً 8.8جنيه ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " عبور لاند للصناعات الغذائية " المرتبة الخامسة بنسبة 1.7% مغلقاً عند سعر 7.2 جنيه



