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" مصر للاسمنت - قنا" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم الأربعاء

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:07 م
مصر للاسمنت - قنا تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم الأربعاء
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم شركة " مصر للاسمنت - قنا" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً فى ختام تداولات اليوم "الأربعاء  "، بنسبة بلغت 5.7% محققاً 8.5 جنيه ، ثم " بنك البركة مصر " بنسبة بلغت 3.3% مغلقاً 12.2جنيه.

من جانبه ، إحتلت شركة " الدلتا للسكر " المرتبة الثالثة بنسبة 2.9% محققاً 11.8 جنيه ، ثم سهم " المجموعه المصريه العقاريه " بنسبة 2.8% محققاً 8.8جنيه  ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " عبور لاند للصناعات الغذائية " المرتبة الخامسة بنسبة 1.7% مغلقاً عند سعر 7.2 جنيه

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