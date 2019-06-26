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بورصة أمريكا تفتح مرتفعة بدعم من أسهم التكنولوجيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:58 م
بورصة أمريكا تفتح مرتفعة بدعم من أسهم التكنولوجيا
بورصة امريكا
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رويترز
 
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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، حيث دعمت نتائج أعمال قوية لشركة ميكرون لصناعة الرقائق أسهم التكنولوجيا بينما عززت تصريحات وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.20 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 26599.42 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.69 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 2926.07 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 49.21 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 7933.93 نقطة.
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