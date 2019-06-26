ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

" وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الأربعاء 26-6-2019

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:57 م
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الأربعاء 26-6-2019
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

تصدر سهم شركة " وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " الأربعاء " ، بنسبة بلغت 6.8% محققاً 12.1 جنيه ، ثم " اوراسكوم للاستثمار القابضه " بنسبة بلغت 6% مغلقاً 0.596جنيه.

من جانبه ، إحتلت شركة " مصر للالومنيوم " المرتبة الثالثة بنسبة 5.8% محققاً 14.7 جنية، ثم سهم " بى انفستمنتس القابضه " بنسبة 5.8% محققاً 8.4جنيه  ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " مينا للاستثمار السياحي والعقاري " المرتبة الخامسة بنسبة 5.4% مغلقاً عند سعر 2.7جنيه

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو