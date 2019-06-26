" وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الأربعاء 26-6-2019





تصدر سهم شركة " وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " الأربعاء " ، بنسبة بلغت 6.8% محققاً 12.1 جنيه ، ثم " اوراسكوم للاستثمار القابضه " بنسبة بلغت 6% مغلقاً 0.596جنيه.





من جانبه ، إحتلت شركة " مصر للالومنيوم " المرتبة الثالثة بنسبة 5.8% محققاً 14.7 جنية، ثم سهم " بى انفستمنتس القابضه " بنسبة 5.8% محققاً 8.4جنيه ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " مينا للاستثمار السياحي والعقاري " المرتبة الخامسة بنسبة 5.4% مغلقاً عند سعر 2.7جنيه



