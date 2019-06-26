إطلاق حلقات "طريق الحرير قصتنا" على المنصات الرقمية والقنوات المفتوحة قريبًا (فيديو)

سلطت شركتي "الصين للاتصالات الدولية المحدودة، و شيجية للصحافة والإعلام" الضوء علي الشخصيات الصغيرة التي تمتلك أحلام كبيرة، وذلك من خلال انتاج حلقات درامية تحت عنوان "طريق الحرير قصتنا".

وتتناول سلسلة "طريق الحرير ٧ قصص كل واحدة منهم لها اتجاه مختلف عن الأخر وهم "المعلم"،و "التعليم هو التوريث"، و "ملائكة على الأرض"، و"الوردة الصلبة"، "ابني العزيز"، "هيا ترجم يا أبو"، "المسافات لاتفصل الصداقة".

وتهدف الحلقات ومدتها 5 دقائق على تسليط الضوء علي الشخصيات الصغيرة التي تمتلك أحلام كبيرة، وجعلت "التغيير" كلمة محورية بها، كل فترة تتخذ شخصية واحدة بطل للقصة، يكون بها بطل أو بطلة الفيلم مؤسسا لطريق الحرير ويعمل في دولة واقعة على طريق الحرير.

وبعد عرض الموسم الأول من "طريق الحرير، قصتنا" نال عدة جوائز على التوالي، مثل أفضل عشرة أفلام وثائقية دوليا عن طريق الحرير لعام 2017، المركز الأول في "حزام الحرير الذهبي" أفضل برنامج تلفزيوني، أفضل فيلم وثائقي مصغر عن في الدورة الـ24 للحفل الأكاديمي للأفلام الوثائقية الصينية.

تقوم مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين عام 2013، على فكرة طريق الحرير التجاري في القرن التاسع عشر والذي ربط الصين بالعالم، وتهدف إلى توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى عبر بلدان عديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.