السيمفوني يعزف مختارات من أشهر أعمال برودواى بالأوبرا

تحت عنوان أشهر أعمال برودواى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا لاوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين السوبرانو الألمانية اورليكا هاللاس، الميتزوسوبرانو جالا الحديدي، التينور عمرو مدحت مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك في الثامنة مساًء السبت ٢٩ يونيو على المسرح الكبير.





يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية العالمية منها، سيدتي الجميلة، شبح الأوبرا، قبليني يا كيت، القطط، جوانب الحب، ايفيتا، بورجي وبس، جنون فتاة، قصة الحي الغربي، البؤساء، صوت الموسيقى وغيرها .





يذكر أن مسرح برودواي الشهير في ولاية نيويورك الأمريكية، شهد الكثير من العروض التي تمثل أجزاء هامة من تاريخ المسرح الغنائي العالمي، تأسس في القرن الـ 18 وترجع بداياته إلى الممثلان والتر موراي وتوماس كين اللذان عملا عام 1750 على إنشاء شركة مسرحية في شارع ناسو وقدما أعمالاً للمؤلف البريطاني وليم شكسبير وعروضاً أوبرالية متعددة، واعتباراً من عام 1850 بدأ المسرح ينتقل تدريجياً إلى وسط مدينة نيويورك، وخلال الفترة من 1857 حتى 1870 توسط برودواى ساحة الاتحاد، وفي الفترة من 1920 إلى 1930تم بناء عدد كبير من المسارح حول الساحة وهي لا تزال قائمة حتى الآن محتفظة بتصاميمها القديمة.