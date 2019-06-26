حساب المواطن|بعد صدور نتائج الأهلية للدورة القادمة.. عشريني لـ"حساب المواطن": "ينفع أسجل" (صورة)

صدور نتائج الأهلية

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تنشر بوبة الفجر الإلكترونية أسماء المستفيدين من صرف حساب المواطن برقم الهوية، حيث تعمل على نشر كل ما يخص المواطن السعودي من بيانات متعلقة ببرنامج حساب المواطن، ومن هنا يمكن للمستفيدين من الدعم معرفة أسماء المستفيدين من صرف "حساب المواطن" برقم الهوية فقط عبر رابط ca.gov.sa









ويوفر موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa الرسمي خدمة الاستعلام عن المستفيدين برقم الهوية، من أجل الحصول على الدعم الحكومي لجميع المؤهلين التي تنطبق عليهم شروط البرنامج الحكومي للدعم، كما أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة العشرين من الدعم وهو يوم 10 يوليو المقبل.





شكاوى حساب المواطن





كما وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التواصل مع خدمة العملاء على رقم حساب مواطن للشكاوى التالي ”19912” وذلك من اجل الاستفسار عن نتائج الأهلية والاستحقاق بالإضافة إلي يمكن تقديم اعتراض على قيمة الدعم النقدي والعديد من الأسئلة يمكنكم معرفة أجابتها من خلال التواصل على الرقم الموحد السابق.





حساب المواطن تسجيل الدخول



ومن المقرر أن ينتهي التسجيل في البرنامج الحكومي لحساب مواطن شهريا في اليوم العاشر من كل شهر، ويتم تسلم الدقعة العشرين من الدعم يوم 10 يوليو المقبل، حيث يمكن لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم، الدخول على الموقع الإلكتروني من اجل تسجيل البيانات، كما يمكن التأكد من انه تم قبولك من خلال رسالة القبول التي سوف تستلمها علي تليفونك المحمول.

تسجيل حساب المواطن



موقع البرنامج الرسمي ” ca.gov.sa ” يوفر العديد من الخدمات الإلكتروني يمكنكم تقديم الاعتراض على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، للذين لم تسجل أسماءهم ضمن مستفيدي البرنامج الدعم الحكومي وأيضا يمكنكم تقديم شكاوى بخصوص الراتب الشهري الذي تحصل عليه من البرنامج.





تسجيل في حساب المواطن | www.ca.gov.sa





ونقدم لمتابعي بوابة الفجر الإلكترونية من داخل المملكة العربية السعودية، رابط بوابة حساب المواطن من اجل الاستعلام برقم الهوية لمعرفة قيمة الاستحقاق الشهرية، كما يمكن تسجيل الدخول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكنك من الاعتراض القيمة المالية المستحقة من برنامج حساب المواطن.



