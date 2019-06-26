رابطة تجار السيارات: انخفاض أسعار السيارات 3% بعد تراجع الدولار

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قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعارالسيارات شهدت أنخفاضًا واسعًا منذ بداية 2019 ؛ لوجود العديد من المحفزات التي شجعت على تراجع الأسعار كان علي رأسها أنخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.



وأوضح "أبو المجد" خلال تصريحات صحفية خاصة لـ" الفجر"، أن أسعار السيارات في مصر تحركت نحو الأنخفاض خلال الربع الأول من 2019، بسب دخول اتفاقية الشراكة الأوربية حيز التنفيذ، والتى ساعدت علي الهبوط بأسعار جمارك السيارات ذات المنشأ الأوربي إلى 0%؛ لتصل التخفيضات السيارات الأوربية سعة 1500 سي سي بنسبة 12%، وعلي السيارات الأوربية الأعلى من 1500 سي سي مثل مرسيدس والبي أم دبليو لأكثر من 40% بما يعادل أنخفاض بأكثر من مليون جنيه في سعر السيارة الواحدة.



وتابع بالنسبة للأسعار السيارات الغير أوربية تحركات نحو الأنخفاض بنسبة 3% إلى 2% بالتزامن مع هبوط الدولار لأكثر من 135 قرشًا أمام الجنيه.



وأكد "أسامة"، أن أصحاب معارض السيارات سارعو بتنفيذ الأنخفاضات المرسلة من الشركات العالمية في أسعار السيارات بالسوق؛ لتحريك مبيعات السيارات، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حركة شراء قوية مع تلك الأنخفاضات.



وألمح، إلى أن تراجع أسعار السيارات ساعد علي هبوط مبيعات السيارات خاصة من الأصناف الصينية، لافتًا إلى أن السيارات الصينى لا تستطيع المنافسة بالسوق الصري إذا استمرت تراجع الأسعار بهذا الشكل خاصة أمام السيارات الأوربية.



من جانبة، أكد اشرف بودي عضو رابطة تجار السيارات، على أن معارض السيارات التزمت بتعليمات الشركات المستوردة للسيارات، وخفضت الاسعار، كما قدمت عروض مختلفة من التخفيضات لتشجيع الموطنين على الشراء.



وتابع، "أنة توقع أن تتجه اسعار السيارات إلى مزيد من الترجعات في الاشهر القادمة، مطالبًا الحكومة بإزالة الجمارك البالغة 4% علي مكونات السيارات التي يتم تجميعها محليا، وهو ما سيساعد علة أنخفاض كبير في أسعار السيارات التي يتم تجميعها محليًا."

