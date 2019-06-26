أشهر أعمال "برودواي" على المسرح الكبير بالأوبرا.. السبت

تحت عنوان أشهر أعمال برودواى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد الصعيدى، ومشاركة المغنيين السوبرانو الالمانية اورليكا هاللاس ، الميتزوسوبرانو جالا الحديدى ، التينور عمرو مدحت مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا، وذلك فى الثامنة مساء السبت ٢٩ يونيو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر المسرحيات الغنائية العالمية منها: "سيدتى الجميلة ، شبح الاوبرا ، قبلينى يا كيت ، القطط ، جوانب الحب ، ايفيتا ، بورجى وبس ، جنون فتاة ، قصة الحى الغربى ، البؤساء ، صوت الموسيقى" وغيرها.

المعروف ان مسرح برودواي الشهير في ولاية نيويورك الأمريكية شهد الكثير من العروض التى تمثل اجزاء هامة من تاريخ المسرح الغنائى العالمى ، تأسس فى القرن الـ 18 وترجع بداياته إلى الممثلان والتر موراي وتوماس كين اللذان عملا عام 1750 على إنشاء شركة مسرحية فى شارع ناسو وقدما اعمالاً للمؤلف البريطاني وليم شكسبير وعروضاً أوبرالية متعددة ، واعتباراً من عام 1850 بدأ المسرح ينتقل تدريجياً إلى وسط مدينة نيويورك ، وخلال الفترة من 1857 حتى 1870 توسط برودواى ساحة الاتحاد ، وفى الفترة من 1920 إلى 1930تم بناء عدد كبير من المسارح حول الساحة وهي لا تزال قائمة حتى الآن محتفظة بتصاميمها القديمة.