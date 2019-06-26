تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:36 م
محمد جمال
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استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري على تشكيل الفراعنة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع : أيمن أشرف ومحمود علاء وأحمد حجازي
وأحمد المحمدي
خط الوسط : محمد النني وطارق حامد ومحمد صلاح
وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه
خط الهجوم: مروان محسن
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