الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدين قصف المليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:36 م
وكالات
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أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بيان له، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.
وعبر عن إدانته أي استهداف للطيران المدني، سواء
ركاب، أومرافق، أو عمليات في جميع الصراعات.
وقدم اتحاد النقل الجوي الدولي تعازيه للشهيد
وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.
وهاجمت مليشيا الحوثي، أكثر من مرة، مطاري
أبها وجازان الدوليين بطائرات مسيرة وصواريخ كروز.
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