ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدين قصف المليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:36 م
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدين قصف المليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي
مطار أبها
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بيان له، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

 

 وعبر عن إدانته أي استهداف للطيران المدني، سواء ركاب، أومرافق، أو عمليات في جميع الصراعات.

 

وقدم اتحاد النقل الجوي الدولي تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

 

وهاجمت مليشيا الحوثي، أكثر من مرة، مطاري أبها وجازان الدوليين بطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

Advertisements
المزيد عن: مطار ابها قصف حوثي النقل الجوي الحوثيين الاتحاد الدولي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو