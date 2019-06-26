الخيول الأصلية تموت في شمال الصومال

عاش ضاهر محمد جامع حول الخيول طوال حياته ، لكن التغيرات في أسلوب الحياة في شمال الصومال والجفاف الدائم يعني أن الخيول الصومالية الأصلية تموت بسرعة.

منذ طفولتي ، عشت مع الخيول، وقال لقد قمت بتربية الخيول منذ 30 عامًا ولكن الآن كل شيء يتغير تمامًا. قال ضاهر لوسائل الإعلام الصومالية إن الخيول تعتمد على عشب معين في الوديان وقد انقرض هذا العشب.

في السنوات الخمس الماضية ، فقد ضاهر تسعة من الخيول الـ11 التي ورثها عن والده في قرية سيباي في منطقة هينجالول في ساناج. وهو يعتقد أنه لا يوجد سوى حوالي 30 حصانًا في المنطقة.

المهور الصومالية موجودة منذ عقود وتكيفت لتحمل المناخ القاسي ومصادر الغذاء الرديئة. في الماضي تم تربيتها لاستخدامها في الحرب بين العشائر ، وللبحث عن الماشية ، ودفع مهر الزفاف.

عندما يريد الرجل الزواج من فتاة ، استخدم 100 من الإبل والحصان. وأوضح ضاهر "يتم استخدام الخيول للترحيب بالقادة والأشخاص الذين يستخدمون الخيول للتنقيب عن المياه والمراعي".

فقد خيله الأخير في أبريل ، بعد عودته إلى سيباي من بادهان ، حيث انتقل مع مواشيه بحثًا عن الماء والمراعي.

تركت ثلاثة خيول في القرية عندما غادرت إلى بادهان ، لكنني عدت لأجد جيادتين ضعيفتين فقط. قال ضاهر بحزن: "لقد كانوا ضعفاء لدرجة أنهم لم يتمكنوا حتى من الهرب من الضباع".

وقال ضاهر ، الذي بقي فحلان: "لقد تمكنا من البقاء في مناخ كهذا ولكن الآن أصبح طعامهما غير موجود".

قام علي ديري ، 80 عامًا ، أيضًا في منطقة هينجالول ، بتربية الخيول منذ 50 عامًا. يأسف لحقيقة أن الخيول تموت. بالنسبة لمعظم الرعاة فهي مكلفة للغاية ، بتكلفة لا تقل عن 2500 دولار.

"لا يتم بيع الخيول في الأسواق. أحب الناس شرائها من أصحابها في أماكن مختلفة. لكنها مكلفة للغاية مقارنة بالجمال.

خسر حارس فارس آخر ، عثمان فرح جوليد ، العديد من الخيول خلال الجفاف الأخير. يبقى مع مجرد فرس وفحل. لسوء الحظ ، عندما تكون الأوقات صعبة والطعام قصير جدًا ، كان على الرعاة الاختيار بين الخيول وغيرها من مواشيهم.

هذه المشكلة مستمرة منذ فترة طويلة. نحن نواجه خيارًا صعبًا عندما يضرب الجفاف الشديد منطقتك - يمكنك إما إنقاذ الخيول أو الحيوانات الأليفة الأخرى التي تمثل شريان الحياة بالنسبة لنا ".

وقد عزا علي عسكر ، وهو طبيب بيطري ، الانقراض القريب للخيول إلى المرض ونقص الطعام. وقال إن الحفاظ على صحة الحيوانات يحتاج إلى إعطاء الأولوية.