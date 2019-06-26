قطاع الإتصالات يقود بورصة "الكويت" للصعود 0.47% بختام التعاملات
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:32 م
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقار والاتصالات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسرا 27.21 نقطة لتغلق عند مستوى 5802.19 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% خاسراً 36.88 نقطة لتغلق عند مستوى 6344.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 7.27 نقطة لتغلق عند مستوى 4742.05 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 145.7 مليون سهم بقيمة 48.8 مليون دينار كويتى عبر 7699 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.04%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%.
وجاء سهم "التمدين الاستثمارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.44%، تلاه شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.09%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 7.74%، فيما تصدر سهم "التمدين العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم أموال الدولية للاستثمار بنسبة 8.93%، ثم وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.86%.
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