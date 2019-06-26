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الزمالك يطلب 10 ملايين دولار في محمود علاء

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:30 م
الزمالك يطلب 10 ملايين دولار في محمود علاء
محمود علاء
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هاني عصام
 
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حدد مسئولو نادي الزمالك المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن محمود علاء مدافع الفريق حال رحيله خلال الموسم المقبل وسط اهتمام أكثر من نادي في ضمه.

 

وتلقى علاء بعض العروض العربية والأوروبية في الفترة الأخيرة لكن اللاعب لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.

 

وطلب مسئولو الزمالك الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار نظير التفريط في اللاعب سواء محليًا أو أوروبيًا واستغلال تألقه مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا 2019.

 

وحصل محمود علاء على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر أمام زيمبابوي بالجولة الأولى من دور المجموعات لأمم افريقيا وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية خلال المباريات المقبلة للفريق.

 

واشترط مسئولو الزمالك الحصول على 10 ملايين دولار باعتبار أن اللاعب أحد الأعمدة الأساسية بين صفوف المنتخب الوطني بجانب مواكبة أسعار نجوم العرب في مختلف المنتخبات من وجهة نظرهم.

 

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