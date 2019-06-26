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قتلى وجرحى من المليشيا في مواجهات مع الجيش اليمني شمال البيضاء

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:29 م
قتلى وجرحى من المليشيا في مواجهات مع الجيش اليمني شمال البيضاء
الحوثيين
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سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات تجددت اليوم الأربعاء مع قوات الجيش الوطني في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

 

وقالت مصادر،  إن مواجهات عنيفة دارت اليوم بين الجيش والمليشيا في ميسرة جبهة قانية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية.

 

وأكدت المصادر إن المواجهات جاءت بعد هجوم شنته المليشيا على مواقع الجيش في ميسرة جبهة قانية مؤكدة إن الجيش تمكن من كسر هجوم المليشيا وشن هجوم مضاد تمكن خلاله من تحرير مواقع جديدة.

 


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