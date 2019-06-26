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بنك مصر يتوصل إلى اتفاق مع دار التحرير حول ديونها

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:29 م
بنك مصر يتوصل إلى اتفاق مع دار التحرير حول ديونها
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أعلن بنك مصر، اليوم الأربعاء، توصلة إلى اتفاق تسوية مديونية مع دار التحرير للصحافة.

ووقع الإتفاقية عن مؤسسة دار التحرير رئيس مجلس الإدارة سعد سليم، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر حسام عبد الوهاب ورئيس قطاع معالجة الديون أحمد إبراهيم، ولفيف من قيادات البنك ومؤسسة دار التحرير والهيئة الوطنية للصحافة.

وقال بنك مصر في بيانًا له، إن توصله لهذة الاتفاقية جاءت لحرصه على مستقبل الصحافة الوطنية المصرية ومساهمة في تنمية الوعي الثقافي المصري.

وأشار البنك إلى أن هذا الأتفاق يأتي ضمن اتفاقيات لتسوية الديون وقعت سابقا مع كافة المؤسسات الصحفية الوطنية.




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