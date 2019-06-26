دجلة يتعاقد مع رجب عمران من المقاصة

نجح مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في الحصول على خدمات رجب عمران لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع رجب عمران صباح اليوم بمقر النادي، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه بشأن التفاصيل المادية.

ويأتي التعاقد مع اللاعب بناء على أوامر من اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.