ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دجلة يتعاقد مع رجب عمران من المقاصة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:27 م
دجلة يتعاقد مع رجب عمران من المقاصة
رجب عمران
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

نجح مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في الحصول على خدمات رجب عمران لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ووقع رجب عمران صباح اليوم بمقر النادي، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه بشأن التفاصيل المادية.

 

ويأتي التعاقد مع اللاعب بناء على أوامر من اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

Advertisements
المزيد عن: صفقات وادي دجلة رجب عمران المقاصة الدوري المصري
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو