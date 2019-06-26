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الصومال: جلسة القضية البحرية تبدأ في سبتمبر

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:26 م
الصومال: جلسة القضية البحرية تبدأ في سبتمبر
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وكالات
 
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رفعت الصومال النزاع إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة في أغسطس 2014 ، متهمة كينيا بضم جزء من أراضيها البحرية.

 

ومع ذلك ، فقد عارضت كينيا القضية ، قائلة إن جارتها تصرفت بسوء نية وتجاهلت مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي كان ينبغي أن تكون لها الأسبقية قبل رفع القضية في محكمة العدل الدولية.

 

وستبدأ جلسة الاستماع إلى النزاع البحري بين كينيا والصومال في 9 سبتمبر وتستمر حتى 13 سبتمبر في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

 

وأصدرت المحكمة يوم الثلاثاء جدولًا زمنيًا للمحاكمة في يوم مثلت فيه سكرتيرة مجلس الوزراء للشؤون الخارجية مونيكا جمعة أمام لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية التابعة للجمعية الوطنية لتحديث البرلمان عن حالة النزاع.

 

ومع ذلك ، طلبت السيدة جمعة عقد الإحاطة في جلسة مغلقة بسبب حساسية القضية التي أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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