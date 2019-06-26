انعقاد الاجتماع السابع لدراسة انضمام دول مجلس التعاون إلى الاتفاقيات الجمركية الدولية

عقد فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول مجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية اجتماعه السابع يومي الأربعاء والخميس الموافق 12-13 يونيو 2019م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، برئاسة الدكتور زاهر بن مرهون الحضرمي مدير إدارة التعاون الجمركي بالإدارة العامة للجمارك بسلطنة عمان.









وناقش الاجتماع موضوع الانضمام إلى ملاحق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت، ودراسة نصوص الملحقين (B3) الخاص بالحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بعملية تجارية، و(B5) الخاص بالبضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية، ودراسة جدوى انضمام دول المجلس للملحق (B2) الخاص بالمعدات المهنية، والملحق (B9) الخاص بالبضائع المستوردة لأغراض انسانية.



