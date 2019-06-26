تعديل في زي منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

أجرى منتخب مصر تعديلًا على الألوان التي سيرتديها اليوم في لقائه أمام الكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات الأمم الإفريقية وذلك بناء على تعليمات مراقب المباراة منعا لحدوث تشابه في الألوان بين الفريقين.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر الشورت الأسود بدلًا من الأبيض مع القميص الأحمر والجوارب السوداء، خلال المباراة المرتقبة.

ويلتقي المنتخب الوطني الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.