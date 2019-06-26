رئيس جامعة حلوان يدين الهجوم الإرهابي بالعريش

تقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بخالص التعازى لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء، حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين والقضاء على 4 إرهابيين في هجوم شنته عناصر إرهابية مسلحة.





ودعا الأستاذ الدكتور ماجد نجم، المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا الأبرار بالرحمة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأكد سيادته أن الحادثة تمس جميع المصريين و تستهدف زعزعة أمن الوطن إلا أنها لن تنال من ثقه المصريين في جيشهم وقيادتهم السياسية.





كما أعلنت الجامعة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة ولقوات الجيش والشرطة الباسلة خلال حربهم المقدسة فى مواجهة الإرهاب دفاعا عن الوطن وحفاظا على سلامة أراضيه.



